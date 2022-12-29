海鷹艇交船典禮，由台船公司顏聰輝副總經理與高雄關陳木榮關務長共同主持。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

財政部關務署委由台船公司新造100噸級巡緝艇海鷹艇（CP-10002），於今日舉行交船典禮，由高雄關關務長陳木榮及台船公司副總經理顏聰輝共同主持，儀式簡單隆重，海關增添查緝生力軍。

海關推動巡緝艇汰舊換新計畫，落實政府「國艦國造」及「新世代反毒策略2.0」中優化查緝工具政策，並維謢海上第一線執勤同仁及船艇安全，汰換舊有巡緝艇。今日交船的海鷹艇於去年6月開工，同年12月安放龍骨，今年5月31日舉行命名暨下水典禮，歷經約1年6個月建造期程圓滿完工。

海鷹艇配屬於高雄關，船型設計為下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船舶結構強度，全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下時船速可達30節，人員配置30員。相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。

高雄關表示，目前接艇同仁皆已完成教育訓練，交船後將積極投入南部海域執行海上巡緝任務，守護國境安全第一道防線；另外，尚有2艘巡緝艇刻依計畫期程順利建造中。未來可望實質強化海關查緝效能、杜絕海上走私，並讓同仁在安全無虞情況下於海上執行任務，展現海關打擊不法的決心。