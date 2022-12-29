據勞保局統計截至今年12月15日，有大台中舞蹈業職業工會及南投縣花藝設計製作職業工會等2家職業工會積欠勞工保險費及勞工職業災害保險費已逾繳費寬限期，針對該工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善。

據統計，大台中舞蹈業職業工會14人，積欠勞保保險費2萬8720元，職災保險費274元，合計2萬8994元；南投縣花藝設計製作職業工會6人，積欠勞保保險費7萬8293元，職災保險費1552元，合計7萬9845元。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之勞保費、職保費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，但被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明，足資證明其個人應繳保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局提醒，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作相關資訊，共同維護工會及會員權益。