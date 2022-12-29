特斯拉今年來股價已經下跌近70%，執行長馬斯克周三向員工信心喊話，要他們別為股市之亂心煩。在這封內部電郵中，馬斯克表示他很有信心，特斯拉終將成為地球上最有價值的公司。

投資人擔心經濟衰退、電動車需求減弱，以及馬斯克因為推特而無法專心經營特斯拉，使今年來該電動車大廠的股價跌跌不休。

周三特斯拉股價在震盪後收漲3.3%，報112.71美元，被喻為「女股神」的方舟投資（ARK）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）持續逢低買進，特斯拉連續7天的跌勢終於畫下句點。

前一日外媒報導特斯拉上海廠將繼續減產停工，周二其股價崩跌逾11%，報109.1美元，創下2020年8月以來收盤新低以及4月以來最大單日跌幅，且市值跌出美股前十大排名榜，甚至遭台積電ADR超車。隨著12月進入尾聲，其月線、季線和年線都料將創下歷來最大跌幅。

特斯拉股價暴跌，持有其股票的員工損失慘重。根據特斯拉的薪酬計畫，包括工廠作業員在內等大多數員工都能分配到公司股票。

馬斯克在周三信中表示：「不要為股市的瘋狂太過心煩。如果我們的表現一直很出色，市場終會體認到這一點」，「從長遠來看，我非常相信特斯拉將成為地球上最有價值的公司」。

馬斯克亦在信中要員工努力在本季末提高交車量，「請在接下來的幾天全力以赴，並盡可能自動自發性地衝刺交貨量，這將讓情況大幅改善」。

此前特斯拉在中國和美國都推出打折促銷活動，引發投資人對其電動車需求的擔憂。根據Refinitiv調查，分析師預期特斯拉第四季交車量為44萬2,452輛汽車。

摩根士丹利分析師將特斯拉股票目標價從330美元下修至250美元，稱過去兩年的「供不應求」將在2023年轉變為「供大於求」。Wedbush Securities知名科技股分析師、向來看好特斯拉的Dan Ives日前將特斯拉本季交車量預測大幅調降至介於41萬～41.5萬輛，並將特斯拉的目標價從250美元調降至175美元，稱「就股價而言，特斯拉的降價，是壓垮駱駝的最後一根稻草」。