工紙大廠榮成(1909)今（29）日應邀召開線上法說，財務長暨發言人王瑞榮表示，將利用市況低迷時期積極擴產、精進生產效率，以便在市場需求谷底翻升時快速搶占市場。湖北榮成35萬噸新產能將提前至明年第四季投產，並全力發展紙箱業務、提高紙箱貢獻及自用率。

榮成表示，兩岸各廠在疫情期間均未曾發生停工或缺工狀況，過去從台灣廠區累積相當多防疫經驗及作法，台北總處每天均密切管控兩岸各廠確診及康復返崗員工數。統計至28日實際確診員工人數約1成多，多數員工染疫後3～5天可康復重返崗位，對生產影響甚微。

對於後續布局規畫，榮成指出，工紙產業基本上連結總體經濟、淡旺季落差明顯，且市場景氣有高有低。根據過往經驗，市況不佳時反而是擴產及經濟內部生產基本功的時候，才能在市場需求谷底翻升後搭上景氣順風車，以新增產能快速搶占市場。

榮成目前兩岸設有4座造紙廠、13座綠色包裝廠、29座廢紙環保站。榮成表示，湖北榮成最後一台35萬噸紙機規畫提前1年、於明年第四季完工投產，可完整挹注2024年營運，之後在中國大陸工紙布局即告一段落，將全力發展綠色包裝紙箱業務。

榮成指出，目前台灣榮成生產的工紙透過自有紙箱廠出貨自用率約3成，隨著近期南崁、神岡、路竹陸續投產後，自用率預期將逐步提高至5成以上。而中國大陸目前自用率約1成，隨著明年下半年湖南紙箱廠投產，紙箱營收占比亦將逐年成長。

榮成指出，中國大陸推動「禁塑令」，目標2025年達成完全禁用不可降解塑製品，目前仍持續在各地實施中、並未中斷。據造紙協會去年統計，目前中國大陸工紙一年需求約6300萬噸，禁塑令對主要替代品的紙包裝需求可望新增超過500萬噸。