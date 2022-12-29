台灣浩鼎董座張念慈1950年出生，有生肖屬虎「行千里」的生活能力，天生直爽的性格的他，53歲就有創立3家公司的經驗，最風光的是以5500萬美元創立健康食品，四年後以1.3億美元賣給美商如新（NU SKIN）集團。事實上，張念慈大學聯考英文只有13分，當年赴美求學，卻到餐館打工賺零用錢，還一心只想當大廚開餐館，直到看到餐館老闆三名子女，整日衣著光鮮開名車，才打消做大廚的想法，安分讀書。

工商時報報導，張念慈在輔仁大學就讀化學系時，卻從未把生技產業列為一生的志向，他非常愛玩、熱中運動，還是個美食主義者，在校成績是乏善可陳，英文尤其差，大專聯考英文只得了13分，當時一心只想當大廚開餐館。

輔大畢業後2年的兵役，儘管主修的化學課程多半忘了差不多，但他的研究所3門入學考居然全過。1974年，張念慈到了美國，拿到了全額獎學金，可是他沒有進學校，而是利用暑假在舊金山中國餐館做二廚，賺點零用錢，他的如意算盤是，只要能把烹飪學好，說不定就可以開餐館而不用念書。

張念慈每天很認真在廚房學習，早上10點，就開始剝蝦、挑筋、切菜、泡香菇、炒菜，一直忙到半夜打烊，日子辛苦無比。不過，比他更可憐的是兼任大廚的餐館老闆，在體力無法負荷下，幾乎每天下午都利用餐館休息時間去針灸按摩，治腰痛宿疾，才有辦法應付第2天提大鍋、掀大鏟的日子。

餐館老闆是每天拚老命辛苦拿鍋鏟，張念慈卻看到老闆的3個年輕子女，整日衣著光鮮，開著名跑車進出，相當拉風。張念慈想到自己的未來可能會跟老闆一樣的命運，於是打消開餐館做大廚的想法，安安分分去讀書。

報導指出，由於美國的研究所教學方式和台灣的大學教育方式有很大的不同，美國的創意、自由，學生可以任選自己喜歡的題目，尤其是博士班的課程更是少，又可任選自己喜歡的題目，這讓張念慈讀出興趣來，一路歡喜就讀，並順利拿到麻省理工學院資深研究博士及美國布蘭戴斯大學有機化學博士學位，他的博士學位，更以不到4年時間就完成，之後也順利進了藥廠工作，從此與生技製藥業結下不解之緣。

張念慈旅美數十年，曾任職Merck、Sharp＆Dohme和Rhone-Poulen c Rorer等世界知名藥廠。1993年他創辦第一家公司Cinogen，隔年再以5500萬美元創立健康食品公司Pharmanex，四年後Pharmanex以1.35億美元賣給美商如新（NU SKIN）集團，被認為是華人圈中成功的生技專家。1998年成立Optimer Pharmaceuticals，2002年返台創立台灣浩鼎。

台灣浩鼎生技今（29）日宣布，該公司創辦人暨董事長兼執行長張念慈博士，今天上午10時許，在美國聖地牙哥家中因突發心臟病猝逝，享壽72歲。