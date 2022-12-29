升息影響資金成本升高，碰上年末資金旺季，台新銀行順應市場需求，推出新型態信貸「好享分」，打造更靈活的資金百寶袋，有需要的民眾可於線上預先申請新台幣3萬至15萬元額度，等動用時才按日計息，且可一鍵動用、隨借隨還。即日起至2023年3月底，還享申辦免手續費，動用免帳管費的貼心優惠。

適逢年末，再加上央行升息，銀行利率調整有感，市場資金周轉需求不斷成長，台新銀行看準需求推出「好享分」信貸。台新銀行資深副總吳良民表示，過去信貸大多以一次性需求為主，但民眾於生活中可能不時就會面臨月底手頭緊、周轉卡關等資金壓力。為解決痛點，台新銀行推出「好享分」靈活金，開放線上預先申請3萬至15萬元額度，等同手邊多了一筆可靈活運用現金。當有急需，一鍵動用立即撥款至指定帳戶，依實際借出日期、金額計息，真正、即時化解燃眉之急。

吳良民指出，使用「好享分」信貸也可自主設定還款期數、帳戶自動扣款，簡單掌握月付金、還款進度及額度使用紀錄，最大亮點為「隨借隨還」，額度內金額會自動回彈，不受綁約期限制，更有彈性。從即日起至2023年3月底，「好享分」信貸免收手續費和帳管費，另外開放可使用「健保快易通」APP中的「個人投保紀錄」（健保投保證明）做為申貸薪資證明，加速線上申貸流程。

台新銀行近年持續致力提升數位金融服務，為真實貼近大眾所需，推出「好享分」靈活金，以最高效率讓資金即刻入袋，有利調度，並減緩頻繁周轉或臨時性支出壓力，滿足大眾日常金流運用。