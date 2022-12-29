瓦城泰統集團（2729）董座徐承義今（29）日表示，明年為衝刺年，將加速展店、籌備新品牌，及搶攻美國市場等，在台灣就預計新增20個店點；瓦城新任總經理廖梅淳估計，新展店加上疫後復甦，瓦城將徵才至少2,000人，看好餐飲市場疫後復甦，瓦城每年獲利都要創新高。

今年來原物料、人事等成本驚驚漲，瓦城是否有漲價計畫？廖梅淳回應，成本高漲是趨勢，但有不同思考方式可以解決，目前瓦城還沒有討論漲價方案。

隨著年末聚餐與旅遊旺季到，加上境外旅客回流，餐飲業迎來顯著業績成長，人力需求也大幅提升，徐承義也宣布成立「瓦城泰統服務管理學院」，持續強化服務水準，帶動業界發展，提升台灣餐飲人才在國際的競爭力。

瓦城今日舉辦明日之星表揚典禮，邀請全台各地共200位獲得晉升的年輕夥伴齊聚，獲獎者平均25歲，瓦城為了回饋夥伴一年來辛勞，將給予這批明日之星調薪，調幅為3％～11％。至於一般瓦城人，通常調薪評量都在5月。

瓦城泰統集團成立至今，藉由「廚藝管理學院」與獨創「十一級廚務臂章制度」培養無數廚藝人才，除了累積硬技術，服務人員的軟實力也成為發展的重要助力，因此瓦城以「創造顧客心中最好的餐廳」為目標，希望能夠提昇服務人員的訓練效率與效能，宣布成立台灣首間「瓦城泰統服務管理學院」。