日盛投信29日表示，摩根大通發布最新報告，看好越南經濟長期增長趨勢，主要受惠四大驅動力：一為供應鏈轉移，外資直接投資流入；二為中產階級增加，收入提高；三為城市化、數位化趨勢；四為升級MSCI新興市場潛力。

展望後市，亞銀預估2023年經濟成長，越南明年的經濟成長率6.3％，為東南亞最高，建議投資人可善用定時定額介入優質標的，增加中長期投資勝率並儲備多頭實力。

日盛越南機會基金研究團隊表示，今年以來干擾市場三大負面因子，包括：1.聯準會鷹派升息。2.終端消費轉弱，外需放緩。3.政府調控地產市場，股市已反映，後續下行風險有限。根據越南資產管理公司VinaCapital報告，越南股市市值約佔其GDP 60％，相較台灣約260％、韓國約120％、印度約125％，其股市質量都有大幅成長空間，未來在規模與素質的提升下，越南股市將更具可投資性、波動也將降低。

今年來自全球宏觀經濟與越南自身因素造成的波動都是短期風險，在外資眼裡，目前股市價格極具吸引力；而過去10年，胡志明指數有8年上漲，2年下跌，今年市場的深度下跌帶來投資機會。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南官方本月29日公布2022年經濟成長率8.02％，創25年最佳紀錄，使其成為今年亞洲地區成長最快的國家。亞洲開發銀行日前也將越南今年的經濟成長率預測從原先的6.5％提高到7.5％，世界銀行為7.2％。

根據IMF預估，越南2023年GDP可達6.2％，為亞洲國家中成長力道最強勁國家，在世界經濟增長動力下降之際，越南正以驚人的速度擺脫通貨膨脹的陰霾，加上今年世界三大信用評級機構穆迪、標準普爾（S&P）和惠譽均對越南的信用評級給予正面評價，2023年越股值得期待。