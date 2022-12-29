陸股29日收跌，滬指收報3,073.70點，跌0.44％，成交額人民幣（下同）2,539億元。深成指收報10,996.41點，跌0.13％，成交額3,595億元。創業板指收報2,349.38點，漲0.48％，成交額1,115億元。

華爾街見聞報導，A股大小指數29日走勢分化，滬指全日弱勢震盪，創業板指盤中漲超1％，午後漲幅有所回落。

盤面上，醫藥股全線反彈，山河藥輔、魯抗醫藥、衛信康、康恩貝等多股漲停，南新製藥、海辰藥業、維康藥業、君實生物等漲逾10％。零售、食品等消費股持續活躍，麥趣爾連續7日漲停板，中興商業、大連友誼、新華百貨、步步高、桂發祥等多股漲停。

主要行業ETF漲跌不一，創新藥ETF漲逾2％，軍工龍頭ETF漲近2％，房地產ETF跌逾2％，消費ETF跌逾1％。

大陸商品期貨29日多數收跌，液化天然氣跌逾3％，生豬、低硫燃油、原油跌逾2％，花生、滬鉛、塑膠、滬銀、滬鋁、焦煤跌逾1％；錳矽、矽鐵漲逾2%，尿素、鐵礦石、豆粕漲逾1％。

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