網紅律師「巴毛律師」（陳宇安）分享，一名嫌犯涉嫌參與犯罪組織，而該組織使用的群組名稱是「大懶X俱樂部」，法官在開庭時喊出「大懶X俱樂部裡面這個ID xxxx是不是你」，不斷提到「大懶X」，讓辯護律師紛紛笑慘；網友們則說「法官一邊問一邊用力掐自己的腿」、「法官有沒有笑出聲」。

「群組的名稱真的不要亂取，因為你不知道他什麼時候會被公開！」巴毛律師在臉書「巴毛律師混酥團」發文分享，他近日聽到一名同業說一名訴訟當事人涉嫌參與犯罪集團，而該集團的群組名稱竟叫做「大懶X俱樂部」，因此法官在開庭時不斷在莊嚴的法庭上喊「大懶X俱樂部裡面這個ID xxxx是不是你」。

巴毛律師說，因為該犯罪集團的群組稱做「大懶X俱樂部」，法官在庭上一直說「大懶X俱樂部裡面這個ID xxxx是不是你」、「你在大懶X俱樂部裡面留言說...」，讓巴毛律師笑說「我都不知道要怎樣不笑出聲音」；其他網友留言「小弟很後悔吃飯的時候看阿毛律師此文」、「都想去旁聽了」、「進群組要先證明嗎」、「法官一邊問一邊用力掐自己的腿」、「法官有沒有笑出聲」、「搞不好他們其實就是想要惡整法律人才故意這樣取的」、「我是覺得法官比較厲害就是了」。