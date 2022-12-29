九合一大選慘敗，民進黨28日在中常會發布檢討報告，稱除了治安、黑金等原因造成敗選，新竹市前市長林智堅論文涉及抄襲一事未能及時止損，也造成民進黨形象受到傷害。林智堅對此28日在臉書回應，強調「通篇報告唯獨點名他一人」，那自己責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，要誠摯地向大家致歉。前立委林濁水今（29）日則發文指出，「民進黨為林智堅沒收初選、抗台大」， 集寵愛於一身，選後被當棄子，只能說是「難有此奇遇」。

對於民進黨中央點名檢討，林智堅回應，「通篇報告唯獨點名我個人，我認為，有必要向社會報告我的看法」，參選是他的選擇，自己必須負起完全的責任，其中包含主動思考退選這件事。他強調，會決定退選，論文事件讓選戰徹底失焦，且不但對手攻擊，黨內也陸續出現雜音，在經過多次溝通說服，選對會成員共同決定通過，自己正式退選，並回到新竹市持續輔選。

林智堅還提到，面對新竹市長不盡人意的結果，他有責任、也願意完全承擔大家的批評和任何意見，他也願意接受敗選檢討報告的責任，並再次向國人與支持者、黨內同志，表示最深切的歉意。

林濁水對於林智堅的說法則相當不解，質疑民進黨「先為他量身訂做竹竹合，再沒收初選，繼為力挺他怒抗台大」，如今他嘆成為洋洋萬言報告中唯一被點名的，臉書發文是在「哀怨？」林濁水表示，林智堅固然三千寵愛只在一身，但成為為棄子也是唯一，只能說「縱江湖風雲難測，也難有此奇遇」。