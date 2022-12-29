北市第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選，明年1月8日舉行投票，北市選委會表示，明年1月4日將公告選舉人人數。經初步統計，本次補選選舉人數約有26萬7965人。將較於2020年總統、立委選舉的28萬8875人，短少超過2萬910人。北市選委會已備有233處投開票所，有效分散人潮。

這次補選範圍為中山區及松山區（精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里）。本次為區域立法委員缺額補選，選舉區內的原住民無選舉權。

另外，公辦政見發表會訂於明年1月4日下午3時舉行，透過北市有線電視系統公用頻道(第3頻道)及YouTube影音平台直播，補選計有3位候選人登記參選，3位候選人均參加公辦政見發表會，其辦理方式考量疫情尚未結束，基於防疫與安全社交距離，經參考候選人意願，並經委員會議充分討論決議，採「一輪方式」辦理，每人發言1次，時間為15分鐘。

北市選委會同時表示，目前正進行選舉公報之編印作業中，區公所至遲於明年1月3日前陸續將選舉公報、投票通知單派員分送到各家戶，請第3選舉區選民密切注意，如有遲未收到請逕洽戶籍所在地區公所。