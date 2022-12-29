衛福部、國衛院與羅氏大藥廠等聯手開辦2年期「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」，台中榮總已有逾百名病友參與計畫，收案人數領先全台。台中榮總院長陳適安表示，建立「跨領域分子腫瘤團隊（MTB）」是本次加速收案關鍵，有信心明年讓更多病人加入示範計畫。

「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」為提供癌症病友個人化診斷，提升癌症治療成效，免費提供6大類晚期癌症（非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌）病友2000例癌症基因檢測，並根據檢測結果，讓病友接受到最新的治療方案、健保未給付藥物、恩慈及臨床試驗機會。

台中榮總精準醫學中心主任曾慧恩表示，台中榮總收案至今已提供157位病人使用癌症基因檢測，並有12位病人透過檢測找到了新的用藥機會；像是76歲罹患肺癌的婆婆，原本僅使用化療進行治療，但參與計畫後透過基因檢測結果，找到健保未給付的標靶藥品，也成功獲得了藥廠贈藥，治療至今改善了肋膜積水現象，成效良好。

台中榮總院長陳適安說，「精準醫療若要快速於院內推廣，積極運作跨領域分子腫瘤團隊（MTB）是重點」。中榮去年起即成立分子腫瘤團隊（MTB）彙整各專家意見，透過2周1次密集性會議，共同討論個案治療方案，讓中榮團隊對於癌症次世代基因定序（NGS）運用更加有經驗，成功加速示範計畫收案進度。

陳適安表示，不管是基因檢測資料判讀，或是醫生用藥選擇等，都需要病理科、腫瘤科、藥師、個管師等專家共同討論，集結跨領域知識力量，才能完整將癌症基因檢測運用在治療，提供病人個人化醫療。