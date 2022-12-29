65歲余姓街友自認在艋舺公園閒晃時，被人偷走300元，他因行動不便，萬華警方於是前往公園找余做筆錄，但在捷運出口看到余時，發現他包著棉被臉色發白，且已沒有呼吸，經送醫後仍宣告不治。

警方事後另調閱監視器，鎖定常在公園出沒的44歲陳男，他坦承趁機偷了余的錢，全案依竊盜罪送辦。

萬華警方26日接獲余姓街友報案，指稱他在下午3時左右，被人偷走身上僅剩的300元，余並表示自己腿腳有宿疾行動不便，沒法到警局提告。

當天下午4時55分，龍山派出所溫姓警員前往公園找余，最後在捷運龍山寺站1號出口旁，看到裹著棉被睡在角落的余，警方於是上前叫余，要為他進行相關筆錄製作。

但警方多次叫喚，發現余男全無反應，且已經沒有呼吸，經緊急送往和平醫院搶救後仍宣告不治，初查是因天氣變化導致猝死。

萬華警方另調閱監視器，鎖定常在公園出沒的陳男涉嫌行竊，後來也在附近找到他，陳坦承偷錢，辯稱是沒錢吃飯，警訊後被依竊盜罪送辦，算是為死者完成遺願。

余男家屬後在警方通知下到醫院指認，因對死因無意見，已將遺體發還處理後事。