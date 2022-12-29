在台積電29日正式進入3奈米量產新階段，韓國商報（BusinessKorea）認為，中國大陸與美國全面角力的同時，台灣有機會在半導體產業上獲取優勢地位。

自2018年以來，在台積電大舉投資帶動下，台灣在美國半導體市場的比重已從9.7%躍升至17.4%。不過，越南卻在英特爾加持下，半導體市占率更是從2.6%狂增3倍至9.1%。據業內估算，越南半導體產業從2020年到2024年，年成長率平均有19%。

不過，韓國從2018年到2021年間，在美國半導體的份額只有從11.2%小增至13.2%。因此，就半導體產業成長率來看，台灣、越南與馬來西亞分別提升7.7%、6.5%以及2.5%。受到美國箝制，中國大陸反而從30.1%暴跌至11%。

根據統計，2021年韓國非記憶體晶片出口至各國，差不多每出口3塊就有1塊是銷往中國大陸。其它半導體相關產品中國大陸占的比重更高，儲存晶片、半導體設備以及材料方面，分別是43.6%、54.6%以及44.7%。

韓國貿易協會（KITA）指出，因美國對半導體需求高達21.6%，故韓國半導體製造業者必須增加對美國市場競爭力，減少對中國大陸高度依賴的現況，並且想辦法穩住客戶群。

KITA建議，韓國半導體廠必須投入大筆研發金額，並減少進口材料與設備。去年，韓國半導體產業的研發投資與銷售金額比例僅為8.1%，大幅落後美國16.9%、中國大陸12.7%、日本11.5%以及台灣11.3%。