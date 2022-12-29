外貿協會2023年度記者會，分享今年各項業務成果與2023年業務重點方針。2023年貿協關注的五大方向，貿協董事長黃志芳也針對地緣政治下實際因應、電動車商機推動，以及大陸禁止水產農業產品進口轉彎之道。

WTO預測，2023年全球商品貿易量僅成長1%，IMF則預估，2023年全球經濟率為2.7%，但實際充滿不確定性，包括2023年通膨預估仍高於疫情前水準，隨之而來的經濟衰退是更嚴峻的課題。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，俄烏熱戰、美中冷戰，加上通膨、能源價格飆漲、極端氣候、升息等因素下，2022年看到30年來未有過之變局。台灣經濟來論，台灣出口今年累計成長9.4%，但自九月起衰退，疫情帶來的消費性紅利漸失，量化寬鬆無以為力。不過台灣分散市場見成效，供應鏈重組，對大陸出口已逐漸衰退，由美日、東協補回，對出口導向的台灣即為健康現象。

面對地緣政治時代來臨，董事長黃志芳認為，除了通膨需因應外，若地緣政治加劇，經濟恐充滿各種變數。以致打造企業韌性、建構護城河為重點，企業應盤點並強化核心競爭力，降低財務/營運槓桿，落實避險機制，並運用新科技工具，強化競爭力。也舉例應由公路競速車換騎登山車，在這山路崎嶇的環境下，車速放慢，隨時應變、隨時轉彎。

而地緣政治，台灣將如何實體因應？董事長說明，地緣政治將影響國與國關係，應保持高度警戒，目前地緣政治會牽動經濟、產業等變動，貿協今年針對地緣政治、總體經濟、產業基本面，三項結合進行研究，貿協影音平台也進一步推出影片談論地緣政治的變動，未來持續就地緣政治新變動對產業、總體經濟面的影響以影片或是報告方式提供給產業界做參考，明年更考慮開始推出定期針對地緣政治、總體經濟變動對產業影響的評析報告，給企業，特別是給予中小企業參考，給予諮詢顧問的服務。

貿協也提到，動盪的時代，護城河深者將勝出，而台灣也已成為值得信賴的世界品牌，貿協會協助大家開疆闢土。2023年貿協關注的五大方向，全面恢復實體會展和全球交流活動、韌性供應鏈布局、電動車+元宇宙+ESG產業趨勢、數位科技和精準行銷、地緣政治與國際總經變化。

2023年實體商洽採購熱潮將迎來高峰，貿協乘勝推出「全球買主來台尋寶計畫」，上、下半年分別於台中、台北辦理旗艦型採購大會，並規畫區域型市場商機日及食品通路洽談大會，預期有逾千名買主與我國企業面對面交流。貿協也持續推動電動車及元宇宙等趨勢產業發展，另為因應國際企業對供應鏈的減碳要求，將強化台灣企業減碳基因，並構築ESG永續公益平台。

電動車為全球經濟發展的新動能，打造電動車產業推動平台，2022年10月貿協籌組台灣15家電動車業者的「美國電動車商機訪問團」，前往美國舊金山、底特律、華盛頓，深獲美國車廠讚許，並承諾後續合作洽談；2023年將再度整合電動車國家隊，前進德國及日本，與全球指標性車廠、新創及一階供應商深化交流。

貿協並號召台灣相關企業一同參與，如汽車面板、汽車電子、雷達偵測、自動駕駛、汽車半導體、Micro LED等都具有獨特技術的台灣業者，相信德日車廠可望有更全面的合作。

為把握元宇宙商機，貿協以生態圈概念，廣納相關業者，建構元宇宙生態圈，2023年將以日、韓為主要目標，辦理國際論壇，組團參加遊戲商務媒合大會、東京內容產業展、日本東京電玩展，並將首度參加東京元宇宙產業展，將數位內容產業推向國際。

關於先前大陸禁止台灣鳳梨等農業水產產品進口，董事長提到，貿協將協助食品水產農產方面，台灣全球GO也持續推動，配合經濟部政策，助業主分散市場，在越是經濟衰退衝擊出口之際，對外拓銷力度只會強化不會減少。

貿協也強化數據整合效益，協助企業運用大數據翻轉能見度，另以親民的影音素材創造行銷熱度，並精進導入最新數位科技，讓客製化產品推薦更加精準。

貿協於2022年5月成立數位科技中心，積極建立內部IT核心能力，2023年將正式對外服務，協助企業運用大數據翻轉品牌或產品能見度，另將創建「地緣政治儀表板」，助攻企業運用大數據儀表板觀測並提升市場應變能力。

台灣經貿網於2023年推出數位進化三部曲，第一部首推線上直播功能，搭配多語即時翻譯，讓線上採購體驗一氣呵成。第二部Google廣告導流自動化，增進廣告效益。第三部會員專屬AI智慧銷售員，讓客製化產品推薦更精準。