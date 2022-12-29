疫情使得宅經濟盛行，垃圾量與回收量皆上升不少，桃園市民只要拿資源回收物到「桃樂資收站」指定地點，即可用回收物兌換市民卡的加值金。環保局統計，截至11月已回收2785公噸資源回收物，加值金高達505萬元。

環保局為推動「垃圾全分類、零廢棄」，於2017年成立桃樂資收站，鼓勵民眾蒐集回收物後，拿到站點內參加兌換活動，換取市民卡的加值金，以此達到落實資源回收、有效減少垃圾量的目標，該活動推出以來深受市民歡迎，年年發出百萬以上的加值金。

環保局盤點前這幾年的回收狀況，2020年回收量有2773公噸，兌換的加值金達415萬元，2021年則受新冠疫情影響，礙於防疫升為3級警戒，導致兌換率下滑，回收量僅有1526公噸，兌換的加值金只有125萬元，今年截至11月回收量有2785公噸，兌換的加值金達衝高到505萬元，其中回收量前3名依序為廢玻璃容器、紙類及廢塑膠容器。

另外，環保局環境清潔稽查大隊所屬的蘆竹區、平鎮區中隊設於高架橋下，設施簡陋已不堪使用，為改善清潔隊部環境，市府尋覓新地點建置辦公廳舍並結合資收貯存場，獲環保署補助1.67億。

環保局表示，蘆竹區隊部廳舍及資收貯存場興建計畫已於8月30日開工，目前施工進度約30％，預計於明年下半年可完工，資收儲藏區約750坪，屆時可暫置儲藏約750噸的資源回收物。平鎮區隊部廳舍及資收貯存場興建計畫則於11月14日辦理開工典禮，預計將於2024年上半年可完工，其資收儲藏區約有600坪，可暫置貯存約600噸資源回收物。