高雄科技大學學生林佳樺，以科技化養殖法結合到家族的產業，不僅提高了台灣鯛魚苗的育成率及產量，同時林佳樺以台灣鯛為主原料陸續生產了多項食品販售，表現出色。獲教育部長潘文忠頒發第18屆技職之光的「技職傑出獎」。

林佳樺是水產養殖與食品達人，將所學及實務經歷建立漁村養殖手法提高生產能力，在供貨充足的情況下順利進軍國際市場（歐美、日本、韓國），改善雲林麥寮台灣鯛滯銷問題，成為地方發展的重要推手。

教育部今天舉行「第18屆技職之光」頒獎典禮，潘文忠頒獎表揚參與國際性技藝能競賽表現優異及在國際創新發明與專業證照等領域具傑出表現的學生，以表達對他們的高度肯定，並期盼藉由一年一度的頒獎活動，更加推廣技職教育創新研發能量與務實致用特色。

今年技職之光共遴選42組、58人獲得表揚，其中14組「競賽卓越獎」，是參與國際性技藝競賽表現卓越，包含今年「2022第46屆國際技能競賽」為國爭光的金牌國手；28組「技職傑出獎」，則是國際創新發明與專業證照等領域具有傑出表現者。

在「競賽卓越獎」部分，本屆得獎者在國際各大獎項皆取得非常亮眼的成績。來自朝陽科技大學的張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰同學，透過團隊自創的「漫魚良市Slow Fish」虛擬罐頭品牌，以獨特的包裝設計來述說魚類故事，希望能讓民眾間接參與海洋保育的一環，兼顧美味及健康，更獲頒2021德國紅點設計大獎品牌設計與識別類紅點最佳獎，並榮獲全球唯一的新銳設計獎（Junior Prize）殊榮。

「技職傑出獎」部分，證照達人共頒發技術型高中組10位及技專校院組13位同學，其中國立新營高工邱琮庭以及國立白河商工林靖展，技高畢業即取得全國技術士技能檢定5張乙級技術士證證書，質量俱佳。