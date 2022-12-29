本月27日新北市中和區某汽車旅館住客41歲湯姓男子疑吸毒後身體不適，透過旅館經理報警求助，但在送醫途中死亡，轄區警方介入調查，在客房內起獲17包毒品咖啡包，其中有15包已拆封，懷疑湯男吸毒過量或其他不良影響致死，警方已報請檢方相驗釐清死因，並向上追查毒品來源。

旅館經理向警方表示，當日傍晚巡視時，聽到某房間車庫附近傳來求救聲，遂上前查看發現湯男站在車庫前，當時湯男意識清楚，可以正常對話，自述是和女友一起投宿，現在身體很不舒服，他便立即撥打119報案。

據了解，湯男上救護車後突然失去呼吸心跳，救護人員立即對其施予CPR，送往雙和醫院急救後仍宣告不治。

警方查扣17包毒咖啡包。（警方提供）

中和分局派員到場勘驗，在湯男房內見其泰國籍女友在場，現場查扣毒咖啡包17包，女友坦承和湯男一起飲用毒咖啡，但湯男飲用的量較大。

偵訊後警方已報請新北地檢署檢察官相驗，以釐清死因，並將泰籍女子依毒品危害防制條例移送偵辦，另針對毒品向上追查來源。