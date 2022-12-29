實價登錄上路10年，根據台南市不動產估價師公會統計，台中市中區奪下房價漲幅冠軍，漲幅高達345.78%，不過回顧20幾年前，台中房市曾經歷最慘時刻，「金晟發冠軍磁磚公司」在粉專貼出民國80年代售屋廣告文，寫著急售每坪9.9萬元，業者回憶當時房市慘況，許多建商紛紛降價求生。

該篇粉專內容文章指出，回顧民國84年12月，台中市當時因空屋太多導致房價崩盤，台中市政府公告，民國84年1至9月有4萬3千多戶完成買房移轉登記，可是新成屋空屋率，超過實際買房戶數5倍以上。

而當初的空屋當中，超過8成是當時台中市最難賣的華夏，因為住的人越少，需負擔的電梯電費等管理費越高。那時台中市不計土地成本，單坪營建成本高達5.4萬元，卻因房市反轉投資客蜂擁斷頭殺出，許多建商紛紛降價求生。

東森新聞引述資深房仲業者說法指出，當時他以每坪11~12萬元買下科博館精華地段豪宅，但之後房市景氣持續下行，又遇上亞洲金融風暴、921大地震，自己也賠掉1/3價拋售豪宅，直到2003年SARS（非典型肺炎疫情）事件發生後利空出盡，台中房市急速反彈，目前那棟老豪宅行情已漲到每坪30萬元。