雲林縣口湖鄉「金湖休閒發展協會」獲特色農遊場域認證，規畫一系列漁撈體驗活動。（蔡云姍提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉「金湖休閒發展協會」以口湖遊客中心為據點，串聯馬蹄蛤主題館、好蝦冏男社、興義軒休閒園區，推出漁業體驗遊程，獲農委會特色農遊場域認證，是雲林沿海首處特色農遊場域，協會經理人蔡云姍29日表示元旦與新春期間，將推出一系列特色遊程，邀全台民眾一起來遊口湖，感受漁撈養殖樂趣。

「金湖休閒發展協會」為發展口湖地區觀光旅遊產業，積極推動休閒農場，但礙於休閒農場必須符合土地與周邊道路相關規範，申請不易，因而轉向發展農遊場域，在輔導單位「台灣休閒農業發展協會」協助下，日前通過審核，獲頒「特色農業旅遊場域認證」。

協會經理人蔡云姍表示，協會將以口湖遊客中心農村社區小鋪為據點，串聯周邊的馬蹄蛤主題館、好蝦冏男社、興義軒休閒園區，推出漁業體驗遊程，民眾可以親自打撈馬蹄蛤、白蝦、虱目魚等水產養殖物，並在現場現烤現吃，品嘗雲林沿海豐富優質的生猛海鮮。

蔡云姍說，口湖鄉養殖產業盛行，除了有馬蹄蛤、白蝦、文蛤、牡蠣、虱目魚，烏魚子與鰻魚更是深受消費者歡迎，協會因此結合在地農漁民推出「甘苦人風味餐」，讓遊客可以1次享用到口湖的各種農漁特產，並因應國際多元化的觀光休閒趨勢，針對穆斯林回教徒規畫祈禱室與清真飲食。

蔡云姍指出，口湖鄉內還有宜梧滯洪池、成龍溼地、梧北鐵花窗社區等特色景點，以及西濱快速道路首座休息站「口湖休息站」，針對後疫情時代與元旦、春節假期的到來，將配合雲林縣政府「發現61幸福公路」休憩軸帶計畫，搶攻西濱快速道路沿線商機，帶動地方整體經濟發展。