「漫步在雲端的阿里山」粉專PO出多張阿里山到塔塔加一帶，多處道路、植物、平台覆上一層白霜的雪白美景畫面。（取自「漫步在雲端的阿里山」臉書／呂妍庭嘉義傳真）

「漫步在雲端的阿里山」粉專PO出多張阿里山到塔塔加一帶，多處道路、植物、平台覆上一層白霜的雪白美景畫面。（取自「漫步在雲端的阿里山」臉書／呂妍庭嘉義傳真）

「漫步在雲端的阿里山」粉專PO出多張阿里山到塔塔加一帶，多處道路、植物、平台覆上一層白霜的雪白美景畫面。（取自「漫步在雲端的阿里山」臉書／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山攝影達人黃源明在「漫步在雲端的阿里山」粉專PO出多張阿里山到塔塔加一帶，多處道路、植物、平台覆上一層白霜的雪白美景，透露28日清晨白茫茫一片就像雪國般奇幻、美麗，是今年入冬以來結霜最明顯的一次，只要持續低溫，民眾上阿里山看日出有機會巧遇冰霜奇緣。

黃源明說，前幾天寒流低溫，阿里山和塔塔加晨昏已達零度以下，但高山幅射冷卻太強，沒水氣太乾燥，阿里山雖有結冰，但結霜不夠明顯，28日清晨因水氣增加、雲霧變多，住阿里山的民眾或遊客應該都被清晨戶外雪白世界驚艷，背光的迎風面，包括草坡、木平台、地板及車頂，都覆蓋著明顯白霜，直到日照回溫，早上9點、10點後才逐漸融化。

黃源明說，阿里山海拔2200公尺至2500公尺左右，塔塔加更高，海拔高度還要再多2、300公尺，28日當天玉山塔塔加的台18線新中橫公路沿途多處背光路面幾乎都是一層白霜，鹿林神木過後更是明顯，即使車輛經過輾壓，中午柏油路面白霜依舊，未見消融。

黃源明指出，今年入冬以來，只有28日出現結霜美景，不過對阿里山而言，1月和2月才是真正的冬天，要再看到銀白世界很有機會，提醒民眾如要上山，除看氣象預報，也可透過景點即時景象掌握即時氣候狀況。

由於元旦「阿里山日出印象」迎曙光活動即將登場，氣象預報北部、東北部可能有降雨機率，黃源明說，阿里山海拔高，根據他歷年觀察，阿里山是全台看日出的景點中，出現元旦第一道曙光機率最高，就算雲層變厚，仍有可能出現意想不到的景觀。