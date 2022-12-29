台北最High新年城-2023跨年晚會進入倒數階段，台北市環保局出動今年打造並獲得專利認證的「全齡化親善流廁車」，服務身障、親子等各遊客族群，內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等五大友善設施，還增設照護床、感應式水龍頭及感應式垃圾桶、自動消毒系統等功能，兼顧了全齡化使用及防疫，「全齡化親善流廁車」屆時將停放市府路靠松壽路側供民眾使用。

環保局表示，為讓民眾於跨年活動現場就近便利安心如廁，環保局將出動8台大型乾淨明亮的流廁車，且提供應急生理用品，落實月經平權。另外，公廁巡查員也將加強巡查主辦單位設置的276個一般型流動廁所及24個無障礙流動廁所，讓民眾可以享有乾淨舒適的如廁空間。

為鼓勵身障者於跨年晚會共襄盛舉，晚會設有「無障礙專區」（仁愛路上、基隆路口），今年首度上場的全齡化親善流廁車，內部配置包含性別友善的跨性別獨立坐式廁間及小便斗廁間、親子友善的子母馬桶、高齡友善的坐式馬桶並配置扶手、無障礙友善的全套電動升降設備及穆斯林友善的小淨噴頭等多項友善配備。

環保局進一步說明，面對已邁入高齡少子化的社會，台北市將更關心年長者、親子及行動不便者的如廁問題，而優質安全友善的流廁車如廁空間，正是滿足了他們戶外活動如廁的需求。該局也同時呼籲參與跨年晚會的民眾，一起維持高品質的如廁禮儀，展現首都市民進步的力量。