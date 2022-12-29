連鎖餐飲集團瓦城(2729)因應餐飲業營運復甦、人力需求大幅增加，今（29）日宣布成立「瓦城泰統服務管理學院」，將依據公開透明的訓練考核制度、每月每季定期舉行，通過訓練考核後即可晉升，調薪幅度每年最高可達10～35％。

瓦城為回饋員工一年來的辛勞，今日舉辦「瓦城明日之星表揚典禮」，邀請全台各地200位晉升夥伴出席，由董事長徐承義親自表揚，獲獎者平均年齡僅25歲。日前甫上任的總經理廖梅淳亦共同出席。

瓦城集團成立至今已藉由「廚藝管理學院」與獨創「十一級廚務臂章制度」培養廚藝人才，今天宣布成立「瓦城泰統服務管理學院」，將工作項目從基本桌邊服務、點餐銷售至進階專職領台，皆以系統化、階段式進行訓練。

瓦城表示，隨著集團發展，同仁將得到更大發展舞台，期待未來能讓每個表現優異的夥伴都能更進一步學習管理與領導能力，最終有望都能成為店經理、甚至更高階的職位，擁有更棒的發揮空間，也加強每家店的凝聚力。

瓦城日前宣布斥資8235萬元取得美式餐廳「樂子the Diner」51％股權，正式跨足西餐領域。廖梅淳受訪時表示，「樂子the Diner」為小而美的好品牌，希望透過雙方合作能發揮更大營運綜效，預計明年1月3日正式併入瓦城合併財報。

對於接任總經理後的關鍵績效指標（KPI），廖梅淳坦言期盼能提升瓦城淨利。而原物料食材及人力等成本持續增加，使近期多家餐飲業撐不住宣布漲價，對於瓦城後續是否還有漲價計畫，廖梅淳則表示目前尚未討論到漲價計畫。