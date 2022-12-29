位於台北市的師範大學附屬高級中學（師大附中）學生會，擬向學校爭取開放學生在午休時間在非教學區活動，希望校務會議通過，在下學期舉辦公投後開始試辦。師大附中說明，校方曾多次討論該項訴求，皆因未達共識而無法施行，並指出該案已排入生活輔導委員會議程，下次會中將討論施行可行性及試辦可能性，時間點未定。

多數高中以下各級學校每逢午休時間，皆不准學生在外活動，僅能待在教室內休息，師大附中即是一例，學生們每逢中午12時30分至55分都必須在教室靜息。

師大附中學生會考量到每位學生休息方式不同，日前向學校提案開放學生自由運用午休時段，得在圖書館、舊北樓、排球場等非教學區活動，並要求學生不得在教學區附近大聲喧嘩、彈奏樂器、使用音響等，社團則不得強制社員參與團活動。

師大附中校長秘書柯冠銘受訪說明，其實學校過去多次開會討論學生自行運用午休時間可能性，卻始終沒有共識，最主要原因是教師擔憂部分學生在排球場、舊北樓等非教學區活動，干擾到其餘想休息學生。

其次，會中參考開放學生自由運用午休時間的學校，發現有些學生利用午休時間自由活動，卻在課堂上補吃午飯、補午休，故教師們也擔憂師大附中開放後，會影響到學生學習效果。

他解釋，校務會議主要討論校內新建物、美術班是否續辦等重大議案，且一學期只開一次，該學生提案不太可能會在校務會議中出現，而是先排入生活輔導委員會議程，會中將有學生、家長及教師代表參與討論提案可行性，以及未來是否會有試辦可能性、開放程度等。