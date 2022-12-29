興勤（2428）總經理鐘世英表示，部分消費性客戶的訂單出貨比（B／B）從0.6回升到代表景氣榮枯線的1倍，代表庫存已經去化，市況可望於明年上半年觸底，而因應美系客戶需求，興勤大中華區以外的擴產開第一槍，北越廠將提前在2024年中落成啟用，回應美系客戶非陸產能的需求。

鐘世英為前奇力新總經理，今年12月履新，接任興勤總經理一職，原總經理何益盛退休，專任興勤持股62％的元耀總經理職務，鐘世英表示，中美貿易戰之下供應鏈匹變，美國去中化，影響大陸龍頭順絡，中國去美化則對Vishay、Little Fuse造成衝擊，對興勤來說卻是機會。

應美系客戶要求，興勤啟動北越廠擴建計畫，啟用時間點將從2025年第一季提前至2024年中，同年大陸中山廠亦可望啟用，而高雄楠梓廠預計2023年第二季完工，多地同步擴建產能，以回應不同客戶的產能需求。

興勤統計，今年前三季汽車、工業應用占營收12％、8％，鐘世英走馬上任之後力求應用更平均分布，預計在2025年將汽車應用拉升至18％，工業應用達12％，鐘世英點名看好電動車、儲能、太陽能、5G通信為四大成長引擎，尤其電動車相關產品如電池管理系統、ADAS、Heater、Radar皆需保護元件。

也極度看好低軌衛星，鐘世英表示，低軌衛星產值可望達到1,420億美元，Apple、華為手機皆有衛星通訊衛星功能，低軌衛星今年3,000顆未來預計達3萬顆，興勤已與客戶搭配成模組切入供應鏈，醞釀營收。

針對短期景氣，鐘世英表示，今年有些BB值掉到0.6的客戶已經回升到1倍，代表庫存已經某種程度的消化，尤其是3C、通訊及家用等市況最差的客戶釋出的訊息，因此預期景氣可望在明年上半年觸底，原本預期第二季落底的客戶較多，現可能提前至第一季。

興勤今年稼動率落在60～75％，因稼動率沒有滿載導致毛利率下滑的情況，可望在明年改善，鐘世英看好大陸擴大解封的力道，度過感染高峰之後，可望逐步看到需求回溫，預期2023年下半年可望優於上半年。

興勤今年前三季營收達55.9億元，稅後純益12億元，平均毛利率因稼動率未滿，降至3字頭，不過每股稅後純益仍繳出9.4元的亮麗成績單，從EPS的角度來看，前三季興勤為類股的獲利二哥。