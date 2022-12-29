服飾產業庫存調整進行中，需求降溫，影響至上游紗、絲廠需求降溫，加工絲、尼龍廠商力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）、宏洲（1413）、宜預期，景氣降溫將延續到明年第一季，後續觀察成衣廠訂單如果真的在明年第二季回溫，則加工絲、尼龍產業景氣有機會提前在明年第二季初感受到訂單回流。

市場調查，終端需求疲弱，台灣加工絲、尼龍廠商稼動率普遍降至6成上下，明年第一季又是農曆春節假期，預估明年第一季的產業景氣還處於調整期。

宏洲、力麗、集盛認為，加工絲、尼龍的產業景氣仍要靠下游服飾消費市場庫存去化快慢而定。

以目前美國耶誕假期服飾消費市場的銷售狀況來看，國內成衣廠對歐美品牌服飾廠庫存去化表現優於市場預期，加上客戶短單、急單量增，因此，普遍認為成衣代工產業應會在第二季恢復成長。

力麗表示，若服飾成衣廠庫存在明年第二季可恢復正常，為準備明年的銷售量能，對加工絲、尼龍的採購將從第一季末、第二季初開始下單，產業景氣就可逐漸回溫。

集盛、宏洲預期，若以產業景氣調整的時間來計，加工絲、尼龍廠2023年的營運將會是下半年表現優於上半年，且會是一季比一季好。

紡纖業者指出，明年俄烏戰爭、通膨等變化雖然仍存在，不過，變數對產業景氣的衝擊力道會慢慢減弱，預估明年第一季後產業市況就會明朗，並開始陸續回溫。