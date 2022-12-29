李其燊30日舉辦首場音樂會。（李其燊音樂工作室提供）

「人生系歌手」李其燊30日將舉辦第一個專場音樂會「傲少年」，但今卻有聽眾留言飆罵播歌的電台，指他的主打歌〈傲少年〉教壞小孩又難聽，要求電台抵制播這首歌，李其燊得知來自坊間的異聲，覺得民主社會大家都有發聲的權利，至於有沒有教壞小孩？他誠懇表示不會：「如果聽完我整張專輯，就不會這樣覺得了，這是來自我的真實青春，也是一個勵志的故事。」

來自金門的李其燊，不屈服視力衰退的困境、幾近失明的命運，在音樂路上奮鬥20年，還曾到美國L.A.的 MI拿到學位，終圓夢推出個人首張創作專輯《傲少年》，同名主打歌MV改編於他好勇鬥狠的真實故事，他當時闖禍連連，讓身為校長的爸爸顏面盡失，這首歌也有向父親致歉的意義，讓家人看到他選擇音樂路的努力。

李其燊首張創作專輯《傲少年》近日強力宣傳，讓不少人注意到這位視障歌手的努力，對他國、台語交錯的搖滾聲線，都不禁豎起耳朵，注意到這位歌壇新人，只是沒想到居然有聽眾打去播歌的電台抱怨，抗議「可以不要再放一些亂七八糟歌的廣告了嗎？我們都不敢讓小孩子聽你們的廣播了，什麼敖小年（台語），真是教壞小孩子，難聽死了」．電台將狀況告知李其燊本人，他一時間感到不好意思，也尊重每個人的聲音，「大家都也表達自己意見的權利，就像我也有創作的自由」。

李其燊解釋專輯裏頭每一首歌都是自己真實人生每個階段的故事和抒發，「如果聽完整張專輯，反而會發現是個勵志的故事」；希望這位媽媽有機會可以聽聽他整張專輯，「或許會有迥然不同的感受」。李其燊也感謝每位歌迷朋友的指教，「不管喜歡我的音樂、或不喜歡，可以都像這位媽媽一樣告訴我，讓我有機會知道和調整，非常感謝這位女性聽眾」。李其燊30日晚上8點在台北「河岸留言西門紅樓展演館」舉辦演唱會，購票洽KKTIX。