媒體人彭文正提出確認蔡英文總統的英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在之訴，台北地方法院23日判決駁回彭文正的訴訟，但北院29日針對彭的律師指院長干預審判，發出「嚴正聲明」，請部分律師自律，共同維護法官獨立審判的憲政精神。

北院指出，彭文正及訴訟代理人張靜、李震華律師，基於個人立場等因素，屢屢公開或透過傳播媒體發表：張詠惠法官承辦系爭事件一定是受台北地院院長黃國忠、司法院長或總統府的行政干預、「…直讓我感覺到張詠惠背後指導的長官黃國忠等人是洋洋得意呢」等不實言論，已嚴重損害司法公正形象。

北院基於尊重言論自由，並堅持維護法官審判獨立之職權行使，針對以上不實言論，在系爭事件終結前，暫不予回應。然而，言論自由有其界線，並非可以無限上綱，任何人均不能藉詞言論自由侵害他人的權利，更不容任何人在無客觀事證下，徒憑空言、任憑己意，藉媒體及言論自由濫權侵害司法審判獨立。

法官為捍衛自由民主的基本秩序，維護法治，保障人權及自由，依據憲法及法律，超然、獨立從事審判，不受任何干涉。23日宣判，承辦法官相關之審判作為，皆屬法官之審判核心事項，請各界尊重法官對於個案的判斷及決定。法院至盼社會大眾能留給司法審判應有之公平、公正及實踐司法正義的純淨空間。