中國重新開放的時間比投資人預期提早許多，而解封速度也快到令人心驚膽跳，高盛表示，短期內，這將衝擊該國的勞動力與供應鏈，但較長期而言，可望在2023年提振經濟成長。

根據高盛經濟學家所做的分析，在感染激增、勞動力暫時短缺和更多供應鏈受阻的情況下，中國可能看到經濟增長動能減弱。高盛經濟學家在報告中指出，他們預期中國每日新增病例應該會在12月底或1月初達到高峰。中國的清零政策突然轉向，使其醫療照護系統陷入困境，「我們認為新的疫情指引是中國邁向全面重新開放非常重要的一步，但對其醫療體系近來面臨的挑戰增加，我們抱持謹慎的看法」。

儘管就短期而言，高盛對中國的重新開放感到擔憂，但對其長期成長前景則樂觀以待。報告指出，中國2023年增長前景的改善，可能抵消商品與服務貿易收支惡化等不利因素。高盛表示，中國的解封印證了高盛之前的預測，即把中國明年經濟成長率預測從4.5%上修為5.2%。

高盛並表示，中國的重新開放也有利於在岸人民幣，預估明年人民幣兌美元匯率只會略微走軟，大致將維持在6.90元兌一美元價位。

此外，高盛經濟學家表示，中國恢復出境旅行，將有利其周邊地區的增長。根據高盛在本月早些時候的出具的報告，香港和新加坡將受惠最多，其國內生產毛額（GDP）估將分別成長2.7%和1%。此外，台灣、澳洲和馬來西亞也將受益，GDP可望多成長約0.4個百分點。