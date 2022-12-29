多年與台灣經典麻將遊戲《明星3缺1》合作的胡瓜，今年攜手女兒小禎共同擔任年度代言人，兩人在牌桌上同台較勁，會發生手下不留情、牌桌無父女的情形嗎！？讓我們趕快進入遊戲一起繼續看下去！

嘿！ I’m 小禎 ，You know 我很正，不要懷疑 我也是個麻將至尊…在廣告裡小禎親自演唱開運舞曲外，還與老爸瓜哥一同跳開運麻將舞，同台演出超級可愛，非常的熱鬧，廣告裡甚至教大家開運大絕招，兔年來點禎功夫，上桌打牌一定胡。

《2023第一季閃耀卡 攜手跨界合作限定卡冊》

2022/12/28(三)~2023/3/29(三)12:00推出全新2023第一季閃耀卡，最大獎1,200萬ｉ幣！，活動期間內指定遊戲閃耀卡雙倍掉落！2022/12/28(三)~ 2023/1/30(一)過年活動再加碼，「星願碎片福袋」限時登入抽，天天登入天天送！

另外本次《明星3缺1》閃耀卡首次跨界合作，與秉持著傳承知識，促進文化發展的理念，以各類型優質內容為出版方向的聯經出版合作，將其出版的《福爾摩沙時尚圖鑑》(台灣服飾誌 著／阿毛子 繪)中迷人的時尚放到閃耀卡系統裡，玩家可以感受到大襟衫、馬面裙、三把頭、剪鉸眉、燈籠褲、瑪莉珍鞋…等三百年的台灣潮服風格，看見福爾摩沙大歷史喔！

福爾摩沙時尚圖鑑。(圖/業者提供)

閃耀卡冊-荷西風情。(圖/業者提供)

《NFT宗師套裝》

《明星3缺1》全明星位階賽進入最後倒數，賽季結算獎勵宗師套裝將綁定NFT功能，祭出全新NFT賦能，提供玩家更多專屬權益以及多元遊戲體驗！

NFT宗師專屬套裝將可獲得限定優惠！獨家回饋讓你牌桌上無往不利！指定活動期間登入再加碼抽禮券，天天打牌再讓你首勝贏錢雙倍！全明星3缺1最狂就是你！

《明星3缺1》首勝雙倍圖。(圖/業者提供)

全明星位階賽NFT宗師套裝限定開局表演，最強宗師登場畫面讓你震懾牌桌！麻將主場還能使用專屬宗師發氣功，華麗的動態特效讓你驚豔四方！

《明星3缺1》宗師降臨圖。(圖/業者提供)

第四季全明星位階賽限定1,000套NFT宗師套裝，快來明星3缺1輕鬆收藏NFT資產，搶佔元宇宙先機！

《明星3缺1》限量NFT宗師套裝。(圖/業者提供)

即日起，《明星3缺1》將開始為期八週的新春活動「兔年玩明星 胡牌禎開心」與你一起歡慶新年。新春活動內容包羅萬象，獎項領到你手軟！小編這邊特別為各位玩家們整理出幾個超Chill的活動，讓大家一起過年贏錢贏到兔！

《天天10點上線搶紅包》

活動期間內每晚22:00-22:30即時在線，遊玩紅包雨就有機會獲得最大獎黃金1克卡(價值2,700鑽石)！想要體驗滿滿紅包鞭炮暴雨從天而降的爽快感，就要記得每天晚上指定時間上線。新年就是要讓玩家紅包拿好、拿滿、拿到爽！

《明星3缺1》天天10點上線搶黃金。(圖/業者提供)

《大樂透天天開獎 每晚免費刮刮卡》

《明星3缺1》過年期間大樂透跟著台彩天天開獎讓你天天中獎！每天上線買1張，頭獎幸運兒就是你！新春加碼推出免費刮刮卡，過年讓你「瓜」出好運！活動期間每晚20:00~23:59到「明星彩券行」領取免費刮刮卡一張，最大獎100萬ｉ幣等你來拿！數量有限，搶完為止！

《明星3缺1》免費刮刮卡。(圖/業者提供)

《黃金積點換黃金、集字換好禮》

活動期間內麻將、大老二、接龍天天都送黃金積點！黃金積點可以兌換「黃金20公克卡」(價值37,000鑽石)、「黃金10公克卡」(價值20,000鑽石) ！過年狂送黃金，喜氣一路發，還有兔年限定稱號「打牌贏到兔」等你來換！

《明星3缺1》黃金積點換黃金。(圖/業者提供)

集字換好禮大獎送給你！活動期間遊玩「深海龍珠」、「獵龍大亨」、「恐龍Ｑ彈」、「捕魚爭霸」、「火山爆發」、「麻將消消樂」、「法老王」、「超級王牌」等八款遊戲就會掉落集字，蒐集滿對應數量的「明」「星」「3」「缺」「1」「送」「大」「獎」八個字，就可以獲得最大獎100萬鑽石！還有超豪華好禮「SOGO禮券卡」(價值10,000鑽石)等你來拿！

《明星3缺1》集字換好禮。(圖/業者提供)

《新遊戲-火山爆發新登場》

《明星3缺1》兔年繼續瘋狂玩不停！今年將隆重推出新遊戲：火山爆發！活動期間天天日競賽首獎送百萬ｉ幣！