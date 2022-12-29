國泰世華近2年屢傳當機事故，金管會今（29日）公布懲處，對國泰處以新台幣1200萬元罰鍰，該行總經理也調降每月月薪30%，為期3個月。

金管會新聞稿指出，國泰世華銀行近期發生資訊中心機房電力設備異常及網路銀行、行動銀行交易緩慢等事件，影響客戶使用金融服務之穩定性。

相關缺失顯示該行就重要資訊系統基礎設施定期維運測試之深度及廣度不足，未完善建立對中台服務系統之管理規範，亦未妥適規劃施工時發生事故之緊急應變機制，核有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事。

金管會表示，國泰世華銀行違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條、第8條規定，並有礙健全經營之虞，依銀行法第129條第7款規定核處1,200萬元罰鍰，併依同法第61條之1第1項規定予以糾正，及依同條項第9款規定，命國泰世華銀行調降總經理每月月薪30%，為期3個月。