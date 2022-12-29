34歲大陸女星苗苗氣質清新，從小學習舞蹈，後入影視圈參演了《特工皇妃楚喬傳》、《愛上你，治癒我》等作品，2017年被名導馮小剛相中，主演電影《芳華》獲得外界關注，2020年她與男星鄭愷宣布結婚喜訊，兩人育有一子一女。近日苗苗在節目上透露自己其實背負著交不到朋友的詛咒，曾以為交到新朋友，結果對方背地裡罵了她一個多月。

大陸女星苗苗和男星鄭愷結婚後成為人妻，近日她登綜藝節目《妻子的浪漫旅行》與陳喬恩、鮑蕾、劉芸等人妻展開旅行，節目中幾人向無憂樹許願，苗苗坐在樹下鼓起勇氣說：「我希望無憂樹可以幫我打破交不到朋友的『詛咒』」，她嘆氣表示「可能小時候比較自卑吧，可能遇到新的朋友的時候，就會比較把自己擱在一邊，不敢去合群」。

苗苗心思敏感，曾猜測是否大家不喜歡她。（圖／微博）

講到一半，苗苗不禁眼眶泛淚，直言：「就像有一個『詛咒』一樣」，她講起過去，曾經去參加訓練營一個月，表面上大家看起來都很開心，沒想到最後工作人員告訴她，原來大家都在背後罵苗苗，讓她忍不住淚崩坦言「真的還挺傷人的」，苗苗透露這一次參加節目旅行和大家相處，她受到過去的陰影影響，會猜想是否其實大家都不喜歡她；提起老公鄭愷，她表示遇到鄭愷後對方給予很大幫助，會引導她如何去和朋友相處、如何去交友，鄭愷會說「妳沒有朋友，妳有我就行了，我的朋友都是妳的朋友」，其他嘉賓聽到後紛紛送上鼓勵，陳喬恩更起身擁抱苗苗給予安慰。

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