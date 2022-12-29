全國唯一一艘燈塔補給艦運星艦29日上午舉行除役典禮，交通部航港局表示，為紀念運星艦對燈塔管理之特殊意義與貢獻，運星艦除役後將移撥國立高雄科技大學以延續其教學與歷史價值。

在交通部次長祁文中（中）見證下，航港局局長葉協隆（左）將代表運星艦的舵輪移交給國立高雄科技大學副校長俞克維（右）。（航港局提供／張志康基隆傳真）

航港局表示，運星艦是由中國造船公司基隆總廠建造，並於76年12月28日交船，服務迄今約35年，主要任務為偏遠離島燈塔物資補給。隨著交通的便捷及科技的進步，多數偏遠燈塔皆已建立完善的補給方式，另如目斗嶼燈塔、彭佳嶼燈塔等無人居住之島嶼，亦逐步推動燈塔自動化，不再需要運星艦運補油料。

今年4月，運星艦的船舶證書於4月效期已至，為撙節公帑不再辦理續證，因此運星艦正式停航除役。

航港局指出，運星艦所艤裝屬具為35年前所配且多已絕版不可得，除役後將該艦移撥國立高雄科技大學除可讓學生鑑往知來，熟稔各時期航行設備外，藉由本次典禮舉行，更可讓民眾了解運星艦維繫燈塔正常運行，與燈塔同為守護我國海域安全的功臣。

29日，航港局特別邀請交通部次長祁文中擔任移撥儀式見證人，由航港局葉協隆局長親手將代表運星艦的舵輪移交給國立高雄科技大學俞克維副校長，並頒發感謝狀予運星艦艦長及重要幹部。典禮結束後將開放現場民眾至艦上作最後巡禮並贈送限量紀念品，完成對運星艦的道別。