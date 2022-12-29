警方在元旦連假期間，將加強交通疏導工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為維護元旦連假交通順暢與行車安全，警政署責成各警察機關加強規劃12月31日至1月2日元旦連假疏導工作，就轄內舉辦的跨年活動、元旦迎曙光、升旗，或觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，妥適規劃解決方案及交通疏導勤務，並對交通瓶頸路段進行盤點，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間，以維護行車安全與連假交通順暢。

警政署呼籲民眾參加跨年活動或出遊時，應養足精神再上路，確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，並籲請民眾遵守各項交通號誌及交通警察指揮，以確保交通安全。另前往墾丁恆春半島的屏鵝公路，因「種樹百里2.0計畫」電纜地下化施工，現在正進行最後一小段的植栽工程，將在農曆春節前全部完工，此次連假警察同仁仍會全力疏導人、車。

因應元旦連假之後，緊接著就是春節連假，為有效疏導各地交通，實現行車順暢目標，警政署同時自1月1日起執行「112年加強重要節日安全維護工作」，各警察局於期前會勘易壅塞路段及規劃各項交通疏導、管制作為，加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程，讓民眾能安心歡度接下來的春節連續假期。

連續假期間飲酒機會大增，警政署特別呼籲駕駛人不要存有僥倖心理，已要求各警察機關強力執法，嚴防酒駕違規及肇事，確保民眾生命與財產安全。另已責請警廣加強宣導連假期間各項交通疏導管制措施與即時路況報導，並建議用路人可利用1968服務網或「幸福公路」App，事先掌握國道路況預報資訊，多利用替代道路，避開塞車路段及時段。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！