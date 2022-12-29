一名女網友說她前幾年過年時，想帶與前夫生的孩子回再婚的婆家圍爐，現任公婆卻說該孩子不是他們家的，不讓孩子進家門，但她說小嬸（丈夫弟弟的妻子）卻能帶朋友回家吃飯，讓她相當不解「同樣都是外人…為什麼差那麼多？」而她的丈夫也不讓她回娘家與兒子吃飯。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享，她前幾年除夕時，想帶著與前夫生的孩子到現任丈夫的婆家一起圍爐吃飯，她說現在已與前夫沒聯絡，孩子平時都給娘家照顧，但她的現任公婆性格相當保守，認為她的兒子不是他們家的人，因此不讓她兒子上桌吃飯，而她的丈夫也不讓她回娘家與兒子吃飯。

該女網友說，公婆不讓她的兒子來圍爐，但她的小嬸（丈夫弟弟的妻子）卻能帶朋友到家中一同吃飯，因該名朋友是孤兒，公婆就同意了，她直言「同樣都是外人…為什麼差那麼多？實在不懂」，還說她的丈夫不准她回娘家，說如果她當媳婦表現地很好，會幫她問公婆，讓她相當不解。

其他網友留言「如果您在目前這段婚姻裡還沒有小孩，那就趁早離婚吧」、「依然沒嫁對」、「再來這種家庭就沒辦法包容妳的小孩了，妳還敢再嫁」、「應該要由你老公主動跟他爸媽說要帶兒子（你兒子）來家裡一起圍爐，你老公真不會做人」、「聽得出來老公偏頗婆家，夫妻間關係是平等的，別委屈自己和孩子」。