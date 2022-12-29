蔡英文總統昨拍板恢復兵役制度為1年，北市第三選區立委補選候選人王鴻薇稱自己不反對兵役改革，但是希望政府盡量和緩兩岸緊張情勢。民進黨候選人吳怡農說，希望王鴻薇上央視節目時不要附和中國對台的統戰，維護我們的國格。

王鴻薇今天說支持國防改革，但她被質疑日前才稱政府不要把責任都推給役男，國民黨內也見不一。吳怡農對此表示，最大的問題是王鴻薇和國民黨對於如何落實國家安全、國防事務上面沒有具體想法，他自己提出可行方案，提出強化國防提升國家安全方案，也希望選民在1月8日可以支持他、支持認真的立委候選人。

吳怡農表示，兵役改革是國防改革很重要部分，兵役改革不只是役期延長，更重要的還是訓練內容的改革，政府在過去幾天推出相關政策措施、配套，也期待行政部門在接下來的時間，向社會大眾、役男、家長具體報告，未來入伍後要做哪些事情和負責的任務。

對於王鴻薇被嗆，下次上中國央視節目，可公開拜託中國別派飛機、軍艦騷擾台灣。吳怡農說，首先關於上央視或上其他國際媒體，大家共同期待都是公眾人物或政治人物、民意代表，希望上節目時不要附和中國對台的統戰，都希望維護我們的國格；第二，我們所有軍事投資、兵役改革每一項國防事務努力，都是希望要避免戰爭，希望維護和平，讓台灣不要變成戰場。

吳怡農強調，目的是不要讓任何人上戰場，所有的國防改革目的就是強化我們國家安全，讓他更有能力嚇阻對方不要對台灣動武。

另外，國民黨立委陳玉珍支持全民皆兵，不論男女都應該要肩負維護國家安全的責任？吳怡農說，他在國家安全政見發表會有跟各位報告，國土防衛部隊應該接納男女，應該不分性別、年齡，國土防衛部隊組成應該由當地居民一起來扮演，這次政府宣布兵役制度改革，除了主戰部隊，還包括守備部隊，守備部隊的任務跟他之前提出的國土防衛部隊任務相似，他樂見政府廣納各界意見，我覺得這是很好的方向。

吳怡農表示，針對國家安全當然不分男女，希望大家有力出力，相關訓練當然需要一系列配套，除了軍事訓練、射擊訓練，也需要創傷急救訓練、通訊訓練、避難訓練，這些民間團體多年來已經在民間推動，也期待政府相關訓練，不管是義務役或民防體系，希望可以讓更多有意願參與的人來參與。

吳怡農說，這幾年來一直倡議兵役制度改革，無論有沒有參選，都是自己一致的主張，現在看見社會大眾、行政部門大家願意一起面對，一起找到解決方案，是對的方向，自己沒辦法幫別人發言。

吳怡農強調，所有的國防的努力就是希望台灣不要變成戰場，從烏克蘭過去10個月經驗學到許多教訓，全民保護家園意志力多麼重要、戰爭是多麼殘酷，必須盡一切努力避免戰爭發生，所以我們需要在對手對我們動武之前，就做好準備，才有機會、才可能嚇阻戰爭發生。