27日深夜台中市發生一起死亡車禍，有輛公車疑「未減速轉彎」，撞上走在斑馬線上一家三口的母子，30歲的媽媽李姓女子，以及僅1歲大的兒子遭輾重傷送醫不治，而當時伊拉克籍季姓丈夫目睹全程；今(29)日李女的父親與季男抵達北市第一殯儀館，要將女兒與孫子的遺體送往清真寺，遵循伊斯蘭教的傳統替2人送行，死者父親哭啞轉述女兒遺言。

據《ETtoday新聞雲》報導，李父用哭到沙啞的聲音提到，女兒的最後遺言是「爸爸幫我申請公司登記」，他當時也答應女兒並且將公司名稱都想好了就去登記，沒想到優秀的女兒就這樣被帶走，他至今仍無法接受這樣的結果。

李父提到，該公車司機稱當下沒看到斑馬線上有行人，對此他痛批「車子開這麼快」，路上還有2個大人在推嬰兒車「怎麼可能沒看到？」；而死者丈夫季男則表示，當時司機開的太快，明明有行人在斑馬線上穿越路口「還硬要開過去」，因此才撞倒妻子和小孩，如果司機當時有馬上停下來，2人就不會死了。