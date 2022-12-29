今日（12/29）開始到明年的1月18日將迎來重要星象「水逆」，水星會在摩羯座逆行，大陸命理專家「同道大叔」指出，有3星座在這段時間會有破財危機，其中天蠍座要注意交通、旅遊方面的開銷，雙子座要避免投資理財，射手座則必須好好照顧身體，以免因為看醫生而花了一大筆治療費用。

TOP3：天蠍座

本次水星在天蠍座的第三宮逆行，第三宮代表交通和短程旅行，因此這段期間，天蠍座的交通工具可能出現故障，或是和人發生衝突，需要賠償他人損失，原本安排好的行程也可能因為突發狀況而取消，如果不想要破太多財的話，建議在這段水逆期間最好減少出門頻率。

TOP2：雙子座

本次水星在雙子座的第八宮逆行，第八宮是偏財宮，因此這段期間雙子座在合作、投資、理財方面諸事不順，建議不要花太多心思在金錢上，避免財務上的大進大出，秉持著老實保守的精神，最好把錢都存起來最妥當，且不要輕易把錢借給別人，否則有可能有去無回。

TOP1：射手座

本次水星在射手座的第二宮逆行，第二宮是正財宮，射手座最近一定要多關心自己的資產，控制不合理的開支，也不要因為愛面子，而在人際交往上花太多錢，除此之外射手座也要好好照顧身體健康，如果在水逆期間還任性熬夜，身體很可能會不堪負荷，到時候健康出了問題，還得花一大筆錢看醫生。