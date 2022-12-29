關於多家飯店業者接連反映人力不足問題，勞動部勞動力發展署表示，已與交通部觀光局合作自10月13日起啟動3個月專案協助計畫，觀光局所提報的缺工名單中，計有58家旅宿業者提出380個房務員職缺，而符合專案薪資標準計有19家、142個職缺，占整體房務員職缺數的37.4％，顯見房務員薪資待遇仍有很大的改善空間，發展署已推介238人，協助業者僱用30人。

發展署說明，依據行政院主計總處人力運用調查結果指出，待遇不符合求職者期待，仍是就業市場供需無法媒合的主要原因。此外，近年房務員因疫情影響離開飯店產業另謀他職，尋找待遇更高、更穩定的工作。今業者面對疫情解封，觀光景氣回溫所產生的人力需求，恐需提出較以前更優渥的薪資待遇，才能吸引過去從事房務工作的人員回流。同時業者也應具體說明招募人力需求條件，改善工作環境或輔以設備提升人力使用效率，否則仍會影響國人投入意願及專案媒合成效。

發展署指出，專案服務過程中，調查應徵房務員的求職者未獲媒合成功原因，有42.95％為處於等候雇主通知狀態，且等候雇主通知求職者中，有高達9成未收到業者面試通知；考量求職者恐因不耐等候而另尋他職，發展署已協調業者加快面試及錄用程序。此外，針對房務員其他未能媒合成功原因，也包括求職者體能、相關工作經驗等條件不符部分業者期待，再加上薪資條件誘因不足，在求職者尚有其他就業機會可供選擇之下，也間接影響媒合成效。

針對君悅酒店喊缺工一事，發展署提及，君悅酒店並未向觀光局提報參加專案服務，僅於11、12月間報名參加發展署及台北市就服處辦理的3場次徵才活動，提供78個職缺（含12個房務員職缺），總計有14位求職民眾應徵房務員，君悅擬錄用2人，後續亦未登記求才。發展署將指派專人親訪確認缺工狀態及說明服務資源，並協助君悅預約參加其他徵才活動。

發展署呼籲，現階段仍應優先進用國人，並致力改善觀光服務業勞動條件，增加國人投入就業誘因。發展署與觀光局將持續共同與業者溝通合作，並搭配安穩僱用計畫、職務再設計措施、訓用合一訓練計畫等各類措施協助業者補實人力，也請業者能接納更多中高齡及高齡者、二度就業婦女投入職場。

至於開放觀光服務業引進移工，應視整體勞動力供需、勞動條件改善及各缺工行業開放順序再行評估，以避免引發其他招募條件更佳的服務業跟進，對國人就業權益造成不公允情形。