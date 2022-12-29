TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店2022年末啟動特別企畫，邀請新竹之光「春池玻璃-W春池計畫」展開為期68天的「Ｗ春池計畫POP-UP Shop」，春池致力於推廣循環經濟，串連回收者、消費者、設計職人，策劃主題為玻璃注入不凡的價值、實踐無限循環的可能。

TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店啟動特別企劃，邀請新竹之光「春池玻璃」展開為期68天的「Ｗ春池計畫POP-UP Shop」。（大魯閣湳雅店提供／王惠慧新竹傳真）

TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店於今年4月23日開幕，相繼與街頭塗鴉藝術家「大腸王」、因舊衣時尚而躍上國際的「萬秀洗衣店」合作，透過自身的空間特色，室內籃球場的改建，繼承日本惜物精神、透過日本設計師的觀看視角，延伸新竹人的共同記憶。

TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店的張力不只是視覺，更希望透過主題選物及新銳創作者合作的過程中，將許多出眾拔群的企劃提案，呈現給大眾。2022年末啟動特別企劃，邀請新竹之光「春池玻璃」展開為期68天的「Ｗ春池計畫POP-UP Shop」，也是首次與春池玻璃合作。

此次「Ｗ春池計畫」在TSUTAYA BOOKSTORE的展開、同時也是與春池玻璃的首次合作。藉由究方社為Ｗ春池計畫所設計的回收玻璃之4種循環樣態，設計包覆・春池量子為視覺設計元素，創造類比與數位相乘的視覺層次。

1樓櫥窗映入眼廉的玻璃工藝道具，飄出裊裊職人燒製玻璃的氣息，沿著書牆前進搭乘手扶梯的B1入口處，設置本展專屬反射鏡，透過鏡像結合「人與書」，顯現創意巧思與心意，書區的中央主展桌，結合「工藝、素材、設計、循環」的題目，藉由關鍵字引導、成為自主循環的活水。

TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店2022年從原點出發，持續和多元創意的通信未曾停止，本次與台灣具有高度影響力的「春池玻璃」的合作，是展望未來、持續深耕的里程碑，在空間中激發創意的靈感源源不絕，願其化作養分、成為腦內光合作用的能源。