大陸中央廣播電視總台29日發布2022年台海十大新聞。

1、中共二十大召開，首次將「新時代黨解決台灣問題的總體方略」寫入中共綱領性文件，黨章修正案明確增加「堅決反對和遏制台獨」等內容。

2、大陸國家主席習近平在印尼峇里島與美國總統拜登舉行的會晤中系統闡述台灣問題由來以及中方原則立場。

3、第十四屆海峽論壇在廈門舉辦，中共中央總書記習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年回信。

4、《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書發表。

5、九二共識30周年座談會在北京人民大會堂舉行。

6、美國國會眾議長裴洛西訪台灣，中國人民解放軍在台灣島周邊6個海空域軍事演訓。

7、中共中央台辦發言人授權宣布對列入清單的一批台獨頑固分子等人員實施制裁。

8、台灣九合一選舉投票，選舉產生22個縣市長，中國國民黨獲14席，民進黨5席，民眾黨1席，無黨籍2席。

9、在兩岸機構共同主辦的2022海峽兩岸年度漢字評選中，「思」字以最高票當選。

10、北京冬奧會為兩岸關係注入暖流和活力，台灣民眾透過各種方式參與其中。