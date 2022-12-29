台東男網路結識「澳洲男醫生」，打算去超商購買8千元點數，關山警察分局派出員警輪番苦心勸說，才阻止這場詐騙案。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東男網路結識「澳洲男醫生」，打算去超商購買8千元點數，關山警察分局派出員警輪番苦心勸說，才阻止這場詐騙案。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東34歲高姓男子在網路同性社群結識居住澳洲名叫LT的男醫生， LT謊稱買了蘋果手機及手錶送給高男，但因國際包裹卡關，只要高男匯款2萬就可領取包裹，被愛沖昏頭的高男身上只有8千元，快遞業者隨即改口說「沒有2萬，8千也可以」，所幸超商店員機警報案，在員警極力勸阻，才戳破這起「粉紅泡泡」詐騙案件。

關山警察分局瑞豐派出所28日下午接獲超商店員來電表示「有1位男子一次購買8千元遊戲點數，恐怕是被詐騙，請派員協助」，經員警到場了解，高男日前認識澳洲男醫LT，兩人互加社群軟體，LT多次表達愛意且打算與他結婚，此次特地購買禮物以國際包裹郵寄，因海關檢驗手續卡關，要高男與快遞業者聯繫，業者要求高男匯款2萬元手續費才能領取包裹。

高男表示「我沒有2萬，只有8千」，快遞業者竟然隨即改口說「8千也可以」，並要求高男改至超商，將錢全數購買遊戲點數卡，結帳時超商店員察覺有異，立即向警方通報，在員警輪番苦口婆心勸阻下，順利攔阻該起詐騙案件。

關山警察分局表示，詐騙手法層出不窮，使用APP軟體交友務必提高警覺，民眾如收到陌生訊息或電話來要求操作提款機、購買點數、接收監管資料、提交金錢等等均屬詐騙手法，如有任何詐騙相關疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或110專線報案查證。