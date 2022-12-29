總統蔡英文27日宣布兵役延長至1年，引發各界熱議。前立委蔡正元今(29日)針對蔡「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的口號打臉吐嘈說，烏克蘭再怎麼備戰能戰終究輸了。對手的攻台部隊樣樣都比俄羅斯軍隊強大，自以爲玩玩紅隼、刺針、標槍，就能避戰止戰，只會自尋死路。對岸備戰且能戰，爲什麼不開戰？因為政治因素的考慮，不是沒有備戰或不能戰。所以能避戰止戰，也要靠政治因素，而不是靠延役一年的軍隊。

蔡正元以國民黨台北市議員徐巧芯日前揶揄的「ㄜㄜㄜ」稱呼蔡英文表示：ㄜㄜㄜ說，備戰才能避戰，但烏克蘭從2013年開始備戰，到2022年還是爆發戰爭，這證明備戰無法避戰。ㄜㄜㄜ又說，能戰才能止戰，烏克蘭還不夠能戰嗎？但止戰了嗎？這證明能戰無法止戰。烏克蘭終究輸了，再怎麼備戰能戰，最後竹籃子打水一場空。

「因為：烏克蘭再也無法加入北約，烏克蘭國力被徹底削弱成貧窮國度，烏克蘭東部領土永遠失去了。」蔡正元指出，烏克蘭領導人沒有被斬首，烏克蘭沒有被滅亡，靠的是普丁的斯拉夫情結產生的軟弱，而不是澤倫斯基和烏克蘭有什麼本事。

蔡正元直批，ㄜㄜㄜ話都說不清楚，只剩下說謊騙人的本事，更是遠不如澤倫斯基。台灣年輕人被ㄜㄜㄜ延役一年，就算是備戰嗎？別拿年輕人的生命開玩笑了，給年輕人月俸二萬多元，訓練一年打800顆子彈，就算是能戰嗎？台南槍手一次能打88顆子彈，不是更強嗎？

「這種只有800顆子彈的訓練，真的拿對手當空氣自欺欺人！」蔡正元強調，對手的攻台部隊，且不說空軍戰機、海軍艦艇、飛彈部隊、長距離砲兵部隊，樣樣都比俄羅斯軍隊強大，光是陸軍的跨海突擊隊全是特戰兵，數量和質量徹底碾壓台灣的軍隊。台灣海峽早已是不難跨越的大水溝，靠延役兵只會吃土當砲灰，什麼土都防衛不了。對手的攻台部隊一旦登陸，不管延役兵拿紅隼、刺針、標槍或什麼，只要手中有武器一定全成砲灰。

蔡正元說，對岸備戰且能戰，爲什麼不開戰？因為政治因素的考慮，不是沒有備戰或不能戰。所以能避戰止戰，也要靠政治因素，而不是靠延役一年的軍隊。台灣的政治領導人，如果不從政治的角度去解決兩岸問題，自以爲玩玩紅隼、刺針、標槍，就能避戰止戰，只會自尋死路。