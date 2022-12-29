名嘴周玉蔻29日下午突然現身台北地檢署，據了解，她是因為一起妨害名譽案件出庭，由於北檢昨天才針對前中國小姐張淑娟控告周女妨害名譽案，首度傳喚張出庭，因此周女今到北檢出庭，格外引起關注。不過，據了解，周今天出庭的案件，與張淑娟控告她的案件無關。

周玉蔻在九合一選舉期間，被張淑娟、新黨等控告妨害名譽案，台北地檢署均簽分他字案偵辦，將周列為他字案被告，周女被告妨害名譽案件至少兩件以上。

其中，慈濟基金會執行長顏博文9月初受訪時透露，去年慈濟採購BNT疫苗時遭勸阻、刁難，周玉蔻自9月11日起不斷在臉書發出毀損慈濟的言論，包括：抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」。新黨具狀控告周玉蔻公然侮辱、誹謗。台北地檢署已於10月13日傳喚告發人新黨主席吳成典說明。

另周玉蔻與蔡玉真在台北市長選舉期間，爆料前中華民國小姐冠軍張淑娟，和候選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，張9月26日淚灑北檢控告周、蔡妨害名譽，事隔3個月後，北檢28日首度傳喚張。

張女昨庭訊後哽咽表示，3個月來她痛不欲生，2人泯滅人性、毀人名節，她沒有接到周的任何一句道歉，相信檢察官會還她公道清白。

媒體昨天致電周玉蔻，詢問是否也會赴北檢向張淑娟說明、道歉，周玉蔻回答「與我無關後」便掛上電話。