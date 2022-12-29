台中市27日發生公車撞死母嬰事故，市府交通局立即召開市區公車服務品質及行車安全檢討會議，要求客運業者農曆年前召回所有駕駛員安全訓練、密集稽查公車是否停讓行人、研議實施公車路口轉彎「停看行」確認；另今年起也將提高評鑑指標行車安全配分，要求客運業者3年內所有車輛加裝「先進駕駛輔助系統」，保障用路人安全。

交通局長葉昭甫表示，大眾運輸安全絕對不容許有一絲折扣，檢討會議已經要求客運業者必須在農曆年前分批召回所有駕駛員，進行相關行車安全再教育訓練，並研議實施公車路口轉彎「停看行」確認，等到確認公車周遭無其他用路人才可於路口轉彎，29日也密集安排交通局同仁針對公車路口未停讓行人違規行為稽查，若查獲未按規定行駛，將依規嚴懲絕不寬貸，並要求所屬客運業者召回該駕駛員落實行車安全再教育。

交通局指出，全市所有公車都已依規安裝行車視野輔助系統，也已在會中再度要求各客運業者積極研議安裝「先進駕駛輔助系統(ADAS」，希望公車業者自明年起3年內，逐步將所有車輛加裝ADAS系統，目前中台灣客運已有16輛公車加裝，該套輔助系統設置於駕駛座中間，並於擋風玻璃上設置偵測器，左側也有凸透鏡增加辨識，讓死角風險降到最低，有效降低駕駛行為中的人為失誤。

預計今年起將評鑑指標中有關行車安全的配分提高，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，也會納入日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考，透過評鑑配分提高及行車安全教育訓練，雙管齊下督促業者務必改善。

交通局進一步說明，針對近日部分業者發生重大事故及服務不當事件，皆已要求相關客運業者提送檢討報告，並列為該公司後續教育訓練案例教材，持續宣導駕駛員依規行車，維護民眾搭乘權益及提高服務品質。