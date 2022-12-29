央行今公布最新「本國銀行營運績效季報」(111年9月底)！依據本國銀行綜合損益表、主要財務及營運比率資料顯示，111年1-9月稅前淨利2998億元新台幣（以下同），創歷年同期新高，較上年同期增加289億元或10.67%；年率化平均權益及資產報酬率分別為9.52%及0.64%；平均員工貢獻度(年率化稅前淨利/員工人數)為2007千元。

至9月底本國銀行總資產為64.176兆元，而資產總額前10大銀行排名，依次分別為：臺銀5.95兆元、中信銀4.57兆元、合庫銀4.2兆元、兆豐銀3.95兆元、一銀3.87兆元、國泰世華3.71兆元、華銀3.56兆元、土銀3.4兆元、玉山銀3.39兆元、北富銀3.38兆元。

前9月稅前淨利前10大排名，依次為中信銀344.13億元，國泰世華246.7億元，北富銀220.76億元，一銀185.8億元，兆豐銀178.4億元，合庫銀161.9億元，華銀156.1億元，永豐銀146.2億元，上海銀145.1億元，臺銀144.3億元。