民進黨28日下午召開中常會公布敗選檢討報告，指出敗選原因除了黑金、治安問題，還有新竹市前市長林智堅的論文案未能及時止血。媒體人張禹宣發文表示，一名高中生受訪時直言：「謝謝蔡英文，我的『台灣價值』又提高了。」簡單兩句話酸度破表，完勝民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦、代理黨主席陳其邁的敗選檢討會。

張禹宣今(29日)在臉書粉專發文表示，針對兵役延長，有媒體訪問成功高中的學生，有一名學生就說：「謝謝蔡英文，我的『台灣價值』又提高了」。張禹宣指出，第一眼他還真以為在模仿總統蔡英文，不過這位酸度破表的高中生，簡單兩句話完勝鄭文燦、陳其邁的敗選檢討會。聽君一席話，勝過民進黨胡言亂語。

張禹宣指出，經歷敗選的教訓，民進黨仍想「故技重施」愚民，殊不知被當笑話的是自己。理由其實很簡單，就3個字「憑什麼」。憑什麼民進黨政客一邊抹紅人，一邊卻賺人民幣；憑什麼把台積電變美積電，再要求義務役去守衛。憑什麼讓美國眾議院議長裴洛西來台，加劇台海衝突，最後延長兵役由人民承擔；憑什麼喊著抗中，被大陸貿易封殺時卻無所作為；憑什麼喊著保台，飛彈越過頭頂卻當鴕鳥視而不見。

張禹宣點出，說不完的憑什麼，讓高中生都知道「抗中」是假的，「保台」也是假的。只剩民進黨還在自欺欺人，喊著「認知作戰」「抖音」害的，卻被人民當作笑話看。而步入「覺青」後塵的「台灣價值」，現在唯一的價值就是作為哏圖，真的蠻好笑的。