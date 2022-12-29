立委王美惠長期關心警義消防相關福利，這會期擔任立法院內政委員會召委，特別排定「義勇警消人力召募、人員培訓、裝備器材及津貼發放規定」議題，請內政部提出專案報告；王美惠要求，全面提高義消誤餐費，強化義消相關福利。

因應現今物價水準，要讓義勇消防人員在執行勤務時，均能獲得更好的照顧，公務機關餐費已經調增到1餐100元，但義消人員出勤誤餐費，卻還是多年未調整，全台多縣市還是以80元為上限，因此王美惠提案，要求消防署與各縣市政府協調，全面提高義消誤餐費，強化義消相關福利。

王美惠提案，內政部消防署協調各縣市政府，嘉義市終於在112年起將義消誤餐費調高至100元，新竹市、新竹縣、雲林縣及嘉義縣也會同時調整。現剩下南投維持80元，金門調漲至90元，其餘全台各縣市皆為100元。

王美惠表示，政府力量有限，民間力量無窮，要讓義勇消防人員執行勤務獲得更好的福利及保障，感謝他們守護國人的生命安全。

工欲善其事，必先利其器，王美惠也接獲基層消防人員反映，消防員均有兩套消防衣，第二套屬於備品，以備不時之需，但備品常有老舊、破損的情事，已要求消防署針對消防人員第二套備品做品質管控，並全台盤點，要求消防署提出改善方案報告。

王美惠表示，無論是提高義消人員誤餐費、更新消防設備，皆是讓消防單位更有能力，維護公共安全，進而減少災害，造成的人員傷亡，同時也能保障自身安全，王美惠在中央也持續爭取嘉義市消防救災設備更新、人力補充等預算。

未來「汰換老舊消防車輛第二期中程計畫」中（112年至115年），嘉義市預計汰換水箱消防車（750萬元）、救助器材車（1300萬）、30公尺以上雲梯車（2850萬）等，補助汰換總經費約5千萬元，更新與充實各項消防設備，進一步保障消防弟兄的打火安全。