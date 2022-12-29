墾丁貓鼻頭公園曾是遊客到訪墾丁必遊景點之一，但在經歷陸客來台禁令及疫情的摧殘後，每月遊客數從逾20萬慘跌至1萬多人次，為此，墾管處公布明年元旦起免費入園1年，且推5座拍照打卡點享停車優惠，並與店家合作「靈貓仙動」促銷活動，盼吸引遊客重新入園，讓公園風華再現。

據墾管處統計，在陸客還能來台自由行前，每月入園遊客都破20萬人次，但2019年「禁台令」一下後，人數雪崩式下降，僅有高峰期的一半，隨後又遇疫情來襲，每月僅剩1萬多人。

墾管處公布明年元旦起、墾丁貓鼻頭公園免費入園1年，且推5座拍照打卡點享停車優惠，並與店家合作「靈貓仙動」促銷活動，盼吸引遊客入園。（謝佳潾攝）

近期疫情逐漸趨緩，但墾管處發現貓鼻頭公園的遊客並未隨之回升，為此，管處決定做點什麼，讓公園風華再現。首先，墾管處公布從明年元旦起，遊客免費入園1年，同時推出5座拍照打卡點，遊客只要在明年1月間完成5點拍照打卡，就享有1張免費停車券。

墾管處公布明年元旦起、墾丁貓鼻頭公園免費入園1年，且推5座拍照打卡點享停車優惠，並與店家合作「靈貓仙動」促銷活動，盼吸引遊客入園。（謝佳潾攝）

此外，墾管處還重新打造門面，並與在地18個店家合作「靈貓仙動」促銷活動，從明年元旦至3月31日止為期3個月，每家賣店商家都會推出「有買就送」、「滿額送」及「抽獎」等不同優惠，號稱遊客買愈多、店家就送愈多。

商家說，遊客只要消費就會送精美鑰匙圈、明信片或是水果冰箱貼，購物滿額送林投茶、櫻花蝦或參加賣店提供現場抽奬活動等，抽獎獎品則有餐券、湯券、折扣券等，雖然不是什麼大獎品，但都是店家的心意，希望透過公私合力再創貓鼻頭公園的榮景。

墾管處表示，遊客量的逐年減少，確實讓商家的經營感到吃力，所以管處為照顧賣店的生意、提升經濟的收入，除了設計新的地標logo創造貓鼻頭的品牌及改善相關設施外，也與業者經過多次的開會討論推出各項優惠活動，盼遊客能多多造訪貓鼻頭公園。

墾管處表示，貓鼻頭有得天獨厚自然景觀，可俯瞰典型的群狀珊瑚礁、崩崖等特殊的地形地質景觀，同時也是最佳觀賞銀河星空的地點，是是墾丁國家公園深具特色的傳統景點，歡迎大家再度光臨。